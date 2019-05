Herbeleef het parcours van Ibe in The Voice!

1. De castingvideo

Met deze castingvideo is het voor The Voice winnaar Ibe allemaal begonnen.

2. De Blind Auditions

Tijdens de Blind Auditions had Ibe aan enkele noten van ‘Tenerife Sea’ voldoende om de coaches helemaal te overdonderen!

3. De Knockouts

Met ‘Fade’ van Lewis Capaldi bekoorde Ibe Coach Koen volledig! Hij moest niet gestealed worden en ging meteen door naar de Battles.

4. De Battles

Doorgaan naar de volgende ronde was voor Ibe helemaal ‘Meant To Be’. Hij ging er dan ook volledig voor tijdens zijn Battle met Amy.

5. De liveshows

Tijdens de eerste Liveshow bracht Ibe ‘When The Party’s Over’ van Billie Eilish. Hij raakte hiermee opnieuw een gevoelige snaar bij de Coaches en het publiek.

Een popsong van One Direction, ‘Little Things’ was weer eens iets anders voor Ibe. Hij bracht het er geweldig van af met deze intieme cover!

Tijdens de tweede Liveshow brachten Ibe en Wannes en top sing-off. Ibe zong een breekbare versie van ‘Your Song’ van Elton John.

Met het superpopulaire ‘Shotgun’ van George Ezra sloeg Ibe het tijdens de derde Liveshow over een andere boeg. Het publiek en de Coaches vonden het alvast geweldig!

Coach Koen en Ibe brachten een wondermooi duet met ‘Yellow’ van Coldplay. Wat een topduo!

6. De finale

De vierde en laatste Liveshow van The Voice werd geopend met ‘Way Down We Go’ van Kaleo. Dit was meteen een knaller van formaat!

Ondertussen kende iedereen Ibe zijn handelsmerk al: zijn piano en een prachtige stem. Deze stem kwam volledig tot zijn recht tijdens ‘Somebody You Loved’ van Lewis Capaldi.

Met Tenerife Sea van Ed Sheeran nam Ibe ons weer helemaal mee naar het begin van zijn parcours. Hij veroverde de harten van vele kijkers en won zo The Voice van Vlaanderen 2019, proficiat Ibe!