Hartverscheurende battles!

The Clash of the Titans op vrijdagavond. Dat wordt het vijfde seizoen van The Voice van Vlaanderen. Vier muzikale autoriteiten gaan opnieuw op zoek naar die ene vocale parel die hun team naar de overwinning kan loodsen. Alex Callier is terug van weggeweest en bindt de strijd aan met die andere muzikale titanen Natalia, Bart Peeters en Koen Wauters. Coaching van de allerbesten is voor de kandidaten dus ook dit keer gegarandeerd.