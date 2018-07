De 11 strafste Blind Auditions uit The Voice van Vlaanderen

In The Voice van Vlaanderen gaan we telkens op zoek naar hét zangtalent van Vlaanderen. Honderden deelnemers proberen met hun stem de coaches ervan te overtuigen dat zij een plekje in hun team verdienen.

Hieronder zetten we de strafste audities uit vijf seizoenen The Voice op een rijtje. Welke was jouw favoriet?

1. Misschien was het wel Lola met haar hemelse stem?

2. Nothing Compares 2U, Stephanie!

3. Wie wil nu geen 'Kiss From a Rose' van Sepp?

4. Dunja heeft het!

5. Of wat vinden jullie van Wim?

6. En Lisa? Die heeft allesbehalve 'Nothing'!

7. Of wat dachten jullie van Chloés breekbare versie van Mamma Mia?

8. Militair Yoeri blaast vriend en vijand omver met 'Arms Wide Open'!

9. Herinneren jullie zich Laura's Blind Audition nog?

10. Laten we Luka ook niet vergeten!

11. Of Louis, met 'Dew On the Vine'!

Eén ding is zeker: dankzij The Voice zijn er al tal van nieuwe talenten in Vlaanderen opgestaan!