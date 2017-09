Coach zelf mee via de VTM-app!

Ook dit seizoen kan je meespelen met 'The Voice van Vlaanderen' dankzij de VTM-app. Om het allemaal wat makkelijker te maken, geven we hierover graag enkele extra woordjes uitleg:

- Waar vind ik de app?

Ook dit jaar maakt de app van 'The Voice van Vlaanderen' deel uit van de VTM-app. Download of update dus de VTM-app en dan kan je naar hartenlust meespelen! De VTM-app is beschikbaar voor android via de Google Play-store, of voor iOS via de iTunes-appstore.

-Wat kan ik er allemaal mee doen?

Met de app van 'The Voice van Vlaanderen kan je live meespelen tijdens de uitzendingen. Telkens een kandidaat aan de beurt is, kan je zelf beslissen of jij zou draaien voor hem of haar. Dit heeft natuurlijk geen invloed op het resultaat op tv, want daar zijn het de coaches Alex Callier, Natalia, Koen Wauters en Bart Peeters die beslissen. Je krijgt wel te zien hoe de rest van Vlaanderen over de kandidaat zou beslissen.

Heb jij iets van de uitzending gemist, of wil je een fragment herbekijken? Dan kan je ook via de app alle videofragmenten uit de aflevering herbeleven, aangevuld met de leukste backstagevideo's!