Christophe Leenknecht en zijn vriendin Tasha vormen al een tijdje een liefdeskoppel, maar toch namen ze apart deel aan The Voice van Vlaanderen. Ondertussen ligt Tasha uit de wedstrijd, maar Christophe probeert in de eerste liveshow staande te houden in Team Alex. Hij covert niet de minste en brengt ‘Don’t’ van Ed Sheeran.