Ontdek hier binnenkort de Q-Live Sessies in 360°!

Elke vrijdag na de uitzending brengen verschillende kandidaten van The Voice van Vlaanderen live enkele extra nummers.

Volg alles vrijdagavond bij Qmusic of op de Facebookpagina van The Voice van Vlaanderen.

Iets gemist? Dan kan je dit hier vanaf maandag op deze pagina terug vinden!