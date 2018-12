Vrijdag zijn het de Knockouts bij The Voice Senior en die beloven emotioneel te worden. Dat de Seniors al iets meegemaakt hebben in hun leven, is duidelijk. Mariette brengt daarom ook het emotioneel beladen 'Waar Zijn Al Die Bloemen Toch?' van Conny Vandenbos. Vrijdagavond zien we of dit genoeg is om door te gaan naar de finale!