Rita (65) blaast tijdens haar blind audition in The Voice Senior vanavond het volledige publiek omver met haar versie van 'At Last'. Je kent haar misschien als de mama van Jessy van 'The Mackenzie' en het is duidelijk dat ze niet enkel de looks heeft doorgegeven aan haar dochter. Want wàt een stem heeft die vrouw!

Benieuwd voor wie ze kiest? Ontdek het vanavond in The Voice Senior om 20.35!