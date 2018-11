Lou, “Lou Cocker” voor de vrienden, is een beer van een vent met een peperkoekenhartje zo blijkt. Al bij het eerste interview blijkt dat hij 1 grote droom heeft: samen eens het podium delen met powerchick Natalia. Als dat na zijn auditie (later te zien in The Voice Senior) ook daadwerkelijk gebeurt, is het podium te klein voor Lou & Natalia! Prachtig om te zien!