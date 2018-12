Dit is het team van Walter Grootaers!

De vier kandidaten van Walter zijn Maurice, Karel, Alain en John Leo. Walter kijkt al uit naar de volgende weken. “Ik ben heel content met mijn team. Ik acht de kans reëel dat één van hen de winnaar wordt”.

1. Maurice - 'Ring Of Fire' van Johnny Cash

Volgens coach Walter was het optreden van Maurice perfect! Met gitaar in de hand bracht Maurice 'Ring Of Fire'

2. Karel - 'Alright, Okay, You Win' van Joe Williams

Karel is een echte entertainer en kon dan ook drie coaches overtuigen. Hij koos uiteindelijk voor Walter.

3. Alain - 'Knockin' On Heaven's Door' van Bob Dylan

Wauw! Hoe leuk is de Brusselse versie van het nummer 'Knockin' On Heaven's Door'?! Walter was grote fan van deze speciale versie!

4. John - 'Verloren Hart, Verloren Droom' van Johnny White

John zingt dat wel over een verloren hart. Hij verloor niet tijdens zijn auditie. Coach Walter vond zijn optreden feilloos en perfect!