Dit is het team van Natalia!

Natalia koos voor John Woolley, François, Viviane en Miet. Zij is erg overtuigd van haar kandidaten. “Ik denk dat er een héél grote mogelijkheid bestaat dat The Voice in mijn team zit. Dat geloof ik echt”.

1. John - 'She's Looking Good' van Jimmy Barnes

John is een entertainer eerste klas. Dat gaat vonken geven in Team Natalia.

2. François - 'The Lady Is A Tramp' van Frank Sinatra

Alle vier de coaches draaiden om François maar uiteindelijk kon Natalia hem strikken voor haar team.

3. Viviane - 'la Vie En Rose' van Edith Piaf

Viviane is een grotefan van Edith Piaf en brengt dan ook een prachtige versie van 'la Vie En Rose'. Wauw!

4. Miet - 'Old Time Rock & Roll' van Bob Seger

Miet zit vol energie net zoals haar coach Natalia! Een perfecte combinatie!