Dit is het team van Helmut Lotti!

Het team van Helmut Lotti bestaat uit Rita, Harry, James en Martine. Helmut zelf is heel blij met zijn vier kandidaten. “Ik heb een team bij elkaar gesprokkeld met vier totaal verschillende mensen en stemmen. Dat is exact wat ik wou!”

1. Rita - 'At Last' in een versie van Etta James

Rita was de verrassing van de avond! Wat een mooie stem en wat een geweldige nummerkeuze!

2. Harry - 'How Do I Stop Loving You' van Engelbert Humperdinck

Harry kon niet alleen Helmut overtuigen maar ook de hele studio. Wat een emotionele performance!

3. James - 'Sharp Dressed Man' van ZZ Top

James was ooit nog sucesvolle voetballer bij AA Gentm maar nu weten we ook dat hij een geweldige zanger is.

4. Martine - 'Les Yeux De Ma Ma Mère' van Arno

De 60-jarige Martine kon Helmut overtuigen met een nummer van Arno en haar prachtige stemgeluid.