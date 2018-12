Dit is het team van Dana Winner!

Lou, Michel, Mariette en Willy zitten in Team Dana. Dana Winner zou graag willen winnen. “Ik wil winnen. Ik wil kunnen zeggen dat ik de eerste winnaar van The Voice Senior heb afgeleverd. Die pluim wil ik op mijn hoed steken.”

1. Lou - 'With A Little Help From My Friends' van Joe Cocker

Lou is een echte showman. Zijn optreden een echte show! Benieuwd wat hij de volgende keer zal brengen.

2. Michel - 'Unintented' van Muse

Dana was zo overtuigd van Michel dat ze he uitnodigde voor haar optreden in de Lotto Arena. Wat een prachtig optreden was dat?!

3. Mariette - 'Liefde Van Later' van Herman Van Veen



Mariette is een echte dame met klasse maar is ook niet op haar mondje gevallen. Wat een geweldig optreden!

4. Willy - 'Take It Easy' van de Eagles

Dana was helemaal overtuigd van countryzanger Willy die zichzelf ook npg eens begeleidde op gitaar.