James Gillespie brengt tijdens zijn blind audition het nummer 'Sharp Dressed Man' van ZZ Top. Alle coaches draaien om voor deze kanjer. Wist je trouwens dat Gillespie nog voetballer is geweest bij AA Gent? Helmut Lotti had zelfs een panini-sticker van de voetballer en was even helemaal starstruck toen hij dat besefte.