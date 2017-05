The Voice Kids afl.7

Na de Blind Auditions zijn er nog 36 kids in de running om uitgeroepen te worden tot dé Voice van Vlaanderen onder de kids. Slechts 6 van hen zullen uiteindelijk een plaats in de finale bemachtigen. Daarvoor moeten ze eerst de Battles doorstaan, waarin de kandidaten samen - maar ook tegen elkaar - zingen in een zangarena. In elke Battle-aflevering staat het team van één coach centraal. Vandaag geven Josje en haar twaalf muzikale talenten het beste van zichzelf. In groepjes van drie betreden de kids het podium om tegen elkaar te battlen, maar slechts één van hen mag door naar de sing-off. In deze sing-off brengen de vier resterende kandidaten uit team Josje nog één keer het nummer uit hun Blind Audition. Alleen de twee sterkste stemmen stoten door naar de grote finaleshow.