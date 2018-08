Sieg De Doncker presenteert The Voice Kids!

Sieg De Doncker zal dit najaar The Voice Kids presenteren en neemt hiermee de fakkel over van Kürt Rogiers. Hij doet dit aan de zijde van An Lemmens en liet weten dat hij er heel veel zin in heeft: "Ik wil als een grote broer zijn voor de kinderen." Sieg was al te zien in Boxing Stars en is nog maar net terug van een reis met 80-jarigen voor het programma ‘De wereld rond met 80-jarigen’. "Ik weet wat het is om op een podium te staan en dat het voor kinderen erg stresserend kan zijn. Ik wil er dan ook zijn om de kinderen gerust te stellen", zei hij.

Welkom Sieg!