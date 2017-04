NIET OP TV: Josje geeft het goede voorbeeld!

Het jongere broertje van The Voice van Vlaanderen is terug. Een nieuwe lading junior Voices stapt het podium op om met hun stem indruk te maken op de coaches. Als ze de stoelen weten om te draaien, treffen de kids enkele nieuwe gezichten aan in de coachstoel. Ancien Sean Dhondt krijgt dit seizoen namelijk versterking van muzikale toppers Laura Tesoro en Josje Huisman.