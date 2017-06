Michael Jackson coveren? Da's durven, Abu!

In The Voice Kids Extra proberen Lennart, Sarah, Anneleen en Kamilla alles te weten te komen over de kandidaten van The Voice Kids. Lennart verrast elke week een kandidaat op school, Sarah leert de kandidaten supercoole musical.ly's te maken, Anneleen daagt de kandidaten uit tot Let's Sing battles en Kamilla zingt liedjes met de kandidaten in de hangmat. Fun verzekerd!