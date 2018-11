Heerlijke terugblik: de Blind Auditions van onze 8 finalisten

Vrijdag is het zover: Dan weten we eindelijk wie The Voice Kids 2018 zal winnen. Omdat er dit jaar een overdosis aan talentjes zijn, zetten we de Blind Auditions van de 8 girls nog eens op een rij! Wie is jouw favoriet?

1. Soraya - 'Crazy In Love'

De coaches hadden totaal geen moeite om te draaien voor Soraya. Ze konden alleen maar verbaasd luisteren naar deze prachtige trage versie van 'Crazy In Love' van Beyoncé.

2. Maëlle -'Wings'

Deze 12-jarige enthousiaste spring-in-'t veld zorgde voor heel wat energie op het podium. Haar versie van 'Wings' van Little Mix kon de meisjes van K3 meteen bekoren.

3. Noa - 'Dollhouse'

Met haar gitaar bracht deze muzikale meid het nummer 'Dollhouse' van Melanie Martinez. Gers Pardoel was zo overtuigd van haar performance dat hij prompt bij coach Laura ging drukken.

4. Mary - 'Cheap Trills'

De opvolging voor Sia is alvast verzekerd. Toen zowel K3 als Laura Tesoro omdraaiden voor Mary's versie van 'Cheap Trills' kreeg Mary het even moeilijk. Gelukkig werd ze getroost door Marthe en Hanne.

5. Marilys - ' Meant To Be'

Alle coaches draaiden om voor deze prachtige versie van 'Meant To be' van Bebe Rexha. Sean sprak toen al uit dat er winnaarsmateriaal voor hem stond.

6. Emma - 'Dream A Little Dream Of Me'

Wegdromen dat deed je bij de blind audition van Emma. Zij bracht met haar engelenstem het nummer 'Dream A Little Dream Of Me' van Doris Day. De zaal werd er ongeloofelijk stil van.

7. Jade - 'Homesick'

Jade moest maar één zin zingen om drie coaches te kunnen overtuigen. Ze pakte iedereen in met haar breekbare versie van 'Homesick' van Dua Lipa.

8. Elisabeth - 'Never Tear Us Apart'

Van in het begin stond er al een echte ster op het podium. In het begin misschien een beetje zenuwachtig maar daarna brak ze helemaal los met haar versie van 'never Tear Us Apart' van Elisabeth.