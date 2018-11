De mooiste fragmenten van onze 8 finalisten

Vrijdag 23 november weten we wie de winnares is van The Voice Kids maar laten we jouw geheugen nog eens opfrissen. Dit zijn de acht finalisten die strijden om de titel.

1. De engelenstem van Emma

Emma kon bij haar blind audition alle coaches overtuigen met haar intieme versie van 'Dream A Little Dream Of me" van Doris Day. Ze zorgde daarnaast ook voor kippenvel bij het hele publiek. Ze koos voor coach Laura en groeide enorm tijdens de wedstrijd. Benieuwd wat zij voor ons in petto heeft tijdens de finale.

2. Ken jij The Voice Kids Sessies? Elisabeth zingt hier met haar coach Sean een heerlijke versie van 'Bad Romance'

Elisabeth is een echte spring-in-'t veld op het podium maar tijdens The Voice Kids sessies brengt ze samen met Sean Dhondt een breekbare versie van Bad Romance van Lady Gaga. Deze meid is van alle markten thuis!

3. Zingen in het Engels en het Spaans: Maëlle kan het allemaal!

Wauw, Mäelle gaf een geweldig optreden afgelopen vrijdag in de halve finale. Ze zong het nummer 'Havana' van Camila Cabello en zong zelfs enkele zinnen in het Spaans. Deze meid is een echte popster in wording. Haar coaches Klaasje, Marthe en Hanne waren dan ook overtuigd en nemen haar mee naar de halve finale.

4. Jade pakt de coaches helemaal in met 'Homesick' van Dua Lipa

Kan jij je nog de Blind Audition herinneren van Jade? Zij zong en overwon haar auditie met het nummer 'Homesick' van Dua Lipa. Coach Gers was helemaal betoverd door haar prachtige stem en kon haar overtuigen.

5. Zo Bijzonder! Noa mocht samen met haar coach Gers zingen tijdens onze Sessies

Noa mocht samen met haar coach zingen tijdens onze The Voice Kids Sessies. En nog specialer, ze mocht dit doen met een nummer van Gers zelf namelijk 'Zo Bijzonder'. Hun stemmen klinken prachtig samen.

6. Hoe hemels is Mary's versie van 'Dusk Till Dawn'?!

Mary bracht tijdens haar halve finale een hemelse versie van 'Dusk Till Dawn' van Zayn en Sia. Dit twaalfjarig meisje weet perfect hoe ze het publiek helemaal moet inpakken. Wij zijn alvast benieuwd welk nummer ze in de finale zal brengen.

7. De coaches worden instant verliefd op de stem van Soraya

Een nummer van Beyoncé kiezen dat is durven. Soraya koos voor de trage versie van het nummer 'Crazy In Love'. Ze kwam op, ze zag en ze overwon. De coaches kregen rillingen over heel hun lichaam. Kan ze dat gevoel terugbrengen naar de finale?

8. Een nummer brengen van een voormalig The Voice Kids - kandidate. Marilys durfde het aan.

Marilys amuseerde zich enorm tijdens haar battle met Noor en Hanne. De drie meisjes werden echt vriendinnen maar Laura kon maar één iemand kiezen. De coach koos uiteindelijk voor Marilys en die kon haar geluk niet op. Deze prachtmeid is na een geweldige halve finale helemaal klaar voor de finale.

Benieuwd wie van deze acht finalisten de winares wordt van The Voice Kids 2018? Kijk dan vrijdag 23 november om 20.35 naar The Voice Kids op VTM.