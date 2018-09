Victoria is geselecteerd voor de Blind Auditions van The Voice Kids en dat wil Sieg haar op een originele manier laten weten! Aan de zijde van twee brandweermannen snelt Sieg richting de lagere school. Tot haar grote verbazing wordt Victoria naar voor geroepen met de magische woorden: "jij bent geselecteerd voor de Blind Auditions van The Voice Kids!". De start van ongetwijfeld een fantastisch avontuur!