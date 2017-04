Er waait een nieuwe wind door The Voice Kids! Sean Dhondt neemt voor de derde keer plaats in de draaiende coachstoel, maar krijgt dit jaar versterking - of moeten we "concurrentie zeggen? - van heel wat vrouwelijk geweld! Laura Tesoro en Josje Huisman - twee toppers van formaat - gaan dit jaar namelijk de strijd aan met meneer Dhondt! Uit welk team zou The Voice Kids 2017 deze keer komen?