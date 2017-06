Lynn Van Royen in The Team II

Lynn Van Royen speelt één van de hoofdrollen in het tweede seizoen van The Team, de Europese serie over speurders die over de grenzen heen een misdaad met internationale vertakkingen proberen op te lossen. De opnames voor het tweede seizoen beginnen deze week in Denemarken, vanaf eind juli draait de ploeg ook wekenlang in België. Naast Lynn Van Royen zullen ook andere Belgen zoals Joren Seldeslachts, Soufiane Chilah, Dikra El Bacha en Abdel Malik Farhouni te zien zijn. Meer namen volgen nog.

Lynn speelt de Belgische Paula Liekens, die met haar methodische en haast wiskundige aanpak een hoge functie heeft bij de Belgische geheime dienst. Paula moet samenwerken met de ambitieuze Deense politiecommissaris Nelly Winther (Marie Bach Hansen, bekend van The Legacy) en de Duitser Gregor Weiss, hoofd van de afdeling Mensenhandel bij de Hamburgse politie (Jürgen Vogel uit o.a. Tatort). Met zijn drieën vormen ze dus het nieuwe JIT, het zogenaamde Joint Investigation Team.