Ook Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster treden uit de schaduw, maar wie zijn zij echt?

Terwijl de eerste speculaties de kop opsteken over wie er verstopt zit achter de maskers van Wolf, Libelle en Koningin, treden ook de 5 andere pakken uit The Masked Singer uit de schaduw. Het vurige Duiveltje, de geheimzinnige Duiker, de gekke Aap, de galante Otter en het eerder schattige Monster tonen zichzelf aan de wereld. De bekende gezichten die erin verstopt zitten daarentegen, proberen dat zo lang mogelijk níet te doen. Met deze 5 nieuwe kostuums zijn alle 8 pakken uit The Masked Singer bekend.

De meest mysterieuze show ooit gaat op vrijdag 18 september van start bij VTM.