Het raden kan beginnen: welke bekende gezichten zitten verstopt achter het masker van Wolf, Libelle en Koningin?

Wolf, Libelle en Koningin. Dat zijn de 3 pakken waarmee The Masked Singer voor het eerst naar buiten treedt. Daarmee is het aftellen naar het grootste mysterie van het najaar officieel begonnen. Binnenkort treden 8 pakken uit de schaduw, met daarin 8 bekende mensen die het al zingend tegen elkaar opnemen. Zij hullen zich van kop tot teen in prachtige kostuums en zijn enkel aangewezen op hun stem. Zo neemt een zingende Libelle het op tegen een stoere Wolf. Of gaat de Wolf in duel met de glamoureuze Koningin. Kan Vlaanderen raden om welke bekende gezichten het gaat, enkel en alleen op basis van hun stem?

Samen met de onthulling van Wolf, Libelle en Koningin, lichten de 3 pakken ook alvast een tipje van de sluier over hun echte identiteit. In een persoonlijke video stellen ze zichzelf met vervormde stem voor en delen ze een eerste tip die de speculaties meteen doet aanwakkeren.

Maak kennis met Wolf

Maak kennis met Koningin

Maak kennis met Libelle

Met de bekendmaking van Wolf, Libelle en Koningin barst de spannende zoektocht nu echt los. Wanneer The Masked Singer bij VTM van start gaat, wordt binnenkort bekendgemaakt.