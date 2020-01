The Masked Singer: met Niels Destadsbader en ...

In The Masked Singer nemen bekende gezichten het al zingend tegen elkaar op. Hun gezichten krijgt Vlaanderen niet te zien, want de celebrity’s verstoppen zich tijdens het hele parcours onder een indrukwekkend, gemaskerd kostuum. Wie er in elk kostuum verscholen zit, is zowel voor het 4-koppige panel als voor het publiek één groot raadsel. Elke aflevering eindigt met een spannende ontmaskering, waardoor de identiteit van één van de gemaskerde zangers onthuld wordt.

Niels presenteert de show, samen met een co-host die zich tot nu toe niet bekendgemaakt heeft ...