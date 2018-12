The Honesty Experiment

Iedereen liegt. Naar schatting liegen we allemaal zo’n negen keer per dag. Liegen ligt dus in onze menselijke aard. Maar wat gebeurt er als we een wereld creëren waarin dat niet kan? Wetenschappers uit heel Europa komen samen om dit baanbrekende experiment uit te voeren. Met nieuwe technologie bestuderen ze drie Britse proefkonijnen: een priester, iemand uit de reclamewereld en een vlogger. Ze worden uitgedaagd om een hele week niet te liegen. Dit sociale experiment legt de rol van misleiding in ons leven bloot. Want, wordt de wereld beter als we niet liegen?