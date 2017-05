The Guardian afl. 23

De mogelijkheid dat Lulu de job in Californë zal aannemen, zorgt voor een woede-uitbarsting in de rechtszaal. Ondertussen is Burton van streek door de komst van Shannons echte vader, Roy Cantwell. Wanneer deze bovendien het hoederecht over zijn dochter opeist, schakelt Burton de hulp van zijn zoon in. James biecht Taliek Allen op dat hij verantwoordelijk is voor de brutale aanval. Hij biedt de man een helpende hand aan, maar dat kan Taliek er niet van weerhouden klacht in te dienen bij de politie. De rechtbank spreekt zich uit over het hoederecht over Talieks dochter. Dat verloopt niet zonder slag of stoot...