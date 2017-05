The Guardian afl. 1

Nick en Burton slaan op de vlucht nadat ze op de parking een man in elkaar hebben geslagen. Nick merkt nog net op hoe Taliek Allen haastig wegspurt van het bureau. Wanneer hij een kijkje gaat nemen in de kantoren, treft hij James en advocaat Larry Mooney dood aan. De politie denkt dat het om een vergelding gaat voor de ongelukkige aanslag van James op Taliek. Nick wordt opgeroepen om zich te ontfermen over de 9-jarige zoon van een artiest die klacht indient wegens aanranding. Burton ondervindt dat Shannon van plan is om bij haar vader Roy Cantwell en diens nieuwe vriendin in te trekken. Ondertussen spoort hij de man op die hij samen met Nick aangevallen heeft en biedt hem een grote som aan om te vergeten wat er gebeurd is.