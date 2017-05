The Da Vinci Code

In Parijs loopt professor Robert Langdon een afspraak mis met de conservator van het Louvre, omdat die kort daarvoor is vermoord. Langdon is de belangrijkste verdachte, ook omdat de man voor hij stierf zijn naam op de grond heeft geschreven. Langdon beseft dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen: symbolen die verwijzen naar de werken van Da Vinci. Geholpen door agente Sophie Neveu begint Langdon een speurtocht naar het motief voor de moord en naar de betrokkenheid van het Opus Dei, een godsdienstige organisatie die voor niets terugdeinst om een geheim van 2000 jaar oud te bewaren. Ondertussen zitten de politie en de moordenaar hen op de hielen...