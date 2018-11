De Amerikaanse tiener Zack Lamb heeft het syndroom van Gilles de la Tourette, in een hele zware graad. Hij heeft last van tics en kan van de ene op de andere seconde uitbarsten in woede. ‘t is een kwelling voor hem en z’n familie. Vaak helpt medicatie, maar in zijn geval kan alleen een hersenoperatie mogelijk soelaas brengen. Voor deze reportage is Zack een jaar lang gevolgd. Een emotioneel parcours, maar met een goede afloop.