Dat Miley Cyrus beroemd en berucht is? Dat weten we. Dat ze kan zingen en naakt op een sloopbal kan zitten? Dat waarschijnlijk ook. Dat ze een jong zusje van 17 heeft met een klok van een stem? Dat misschien niet, maar daar wordt vanavond verandering in gebracht. Vanavond zingt Noah namelijk, samen met onze Jelle en Jannes, de pannen van het dak met haar nummer ‘Make me Cry’.