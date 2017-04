Dit is Buurland!

Het is gebeurd: Buurland, de nieuwe band, is gevormd! Lennart, Jelle, Jannes en Laurens hebben een plekje kunnen veroveren in deze nieuwe Nederlandstalige popgroep. De kijkers thuis konden kiezen uit 6 combinaties, die zelf samengesteld zijn door de kandidaten. Elke combi bracht een Nederlandstalig nummer en combi 2 haalde het meeste stemmen! Zij zongen het nummer 'Ik leef niet meer voor jou' van Marco Borsato.

Eerder in de show brachten de 6 finalisten een Nederlandstalige versie van 'Sky Full Of Stars' van Coldplay, vervolgens ook een mash up van 6 Nederlandse liedjes.

Niet alleen de nieuwe popgroep is gevormd... Het werd ook meteen het debuut van de eerste single van Buurland! Jelle, Jannes, Lennart en Laurens zongen voor het eerst 'Fiks Mij', geschreven door muziekproducer Jeroen Swinnen. Hun muziekcarrière gaat nu écht van start en wij wensen hen heel veel succes toe, tot in het Sportpaleis ?!