Twee marathons per dag voor het goede doel

Professor Johan Swinnen, hoofd van de oncologie van de KULeuven, kreeg 6 jaar geleden te horen dat zijn zoon Pieter een agressieve hersenkanker had. “Pieter had maar weinig kans op overleven.Hij stond voor een hele zware periode van behandelingen en de uitkomst was heel erg onzeker”, zegt Johan.

“Ik heb toen gezegd: Als Pieter over 5 jaar nog leeft, ga ik iets zots doen”. Vandaag heeft Johan Swinnen woord gehouden. Hij is van Leuven naar Santiago de Compostella …gelopen. 2400 kilometer in 32 dagen. Bijna 2 marathons per dag. Dag na dag.

