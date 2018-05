Zaterdag 19 mei trouwt prins Harry met zijn verloofde Meghan Markle. De jongste zoon van prins Charles en wijlen prinses Diana is altijd al de lieveling geweest van de Britse pers. Eerst vanwege zijn uitspattingen, later zijn ze van hem gaan houden door zijn liefdadigheidswerk. Ook Meghan zet zich al jaren in voor verschillende goede doelen. Op dat vlak lijkt ze de ideale vrouw. Maar ze is een Afro-Amerikaanse actrice, 36 jaar en gescheiden. Tot voor kort zou zoiets ondenkbaar zijn geweest aan het Britse hof. Maar tijden veranderen. De Britten smullen van dit “moderne sprookje”. Harry & Meghan, woensdag om 22u20 in Telefacts.