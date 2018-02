Op 24 januari werd sportdokter Larry Nassar veroordeeld tot 175 jaar cel nadat hij schuldig had gepleit aan de aanranding van minderjarigen. De man misbruikte meer dan 200 jonge Amerikaanse atletes, die één voor één getuigden over de gruwel die ze hadden meegemaakt. Het Amerikaanse turnschandaal, woensdag om 22u15 in Telefacts.