Oriënt-Express: De Trein der Liefde

Dinsdag 23 mei - “Wil je met me trouwen?” Aan boord van de Oriënt-Express is het een vraag die zo’n 30 keer per jaar wordt gesteld. De luxetrein is dan ook synoniem aan de Trein der Liefde. Maar er hangt een kostenplaatje aan. Een enkele treinrit van Londen naar Venetië bijvoorbeeld, kost zo’n 2500 euro. En dat voor een trein zonder douches, met toiletten op de gang en beperkt in ruimte.

Een luxetrein vraagt om aangepaste diners. Chef-kok Christian maakt er een erezaak van, al is koken in een authentieke trein, met een keuken zo smal als een gangetje, geen evidentie.

Een rit aan boord van de Oriënt-Express, dinsdag in Telefacts.