“Als Donald Trump al naar iemand luistert, dan is het naar zijn dochter Ivanka”. Dat zeggen ingewijden die de familie Trump kennen. Ivanka is 36 en dochter van Donald Trump en zijn ex-vrouw Ivana.

Ivanka begon haar carrière als fotomodel, maar klom op tot bestuurslid in het Trump-imperium. Ze is bedrijfsleidster en sinds haar vader president is, is ze één van zijn belangrijkste raadgevers geworden. Ze is ook getrouwd met Jared Kushner, Donald Trumps rechterhand in het Witte Huis. Ivanka is veruit de meest favoriete dochter van de president. Volgens Witte Huis-kenners is zij de ‘echte First Lady’.

Maar is haar invloed op Donald Trump wel echt een zegen? Is ze gematigder of net zo gehaaid als haar papa?

