Geboren in het verkeerde lichaam

Woensdag 24 mei - Wat doe je als je zoon een dochter wil zijn, of omgekeerd? Transgender kinderen hebben het gevoel dat ze geboren zijn in een verkeerd lichaam. Ze voelen zich een meisje in een jongenslichaam of omgekeerd. Sommige kinderen willen ook echt van geslacht veranderen. In ons land zijn het artsen die bepalen vanaf welke leeftijd dat kan. In elk land gelden andere wetten. Maar er zijn wetenschappers die tegen geslachtsverandering zijn, die vinden dat het een puur psychologisch probleem is dat opgelost kan worden. Een standpunt dat hevig protest uitlokt.

