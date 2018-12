Vorig jaar namen in België meer dan 16 miljoen mensen het vliegtuig – en wereldwijd waren het dat er maar liefst 4 miljard. Het overgrote merendeel van die vluchten verloopt rustig en voorspoedig. Maar af en toe loopt het mis. Dronken passagiers en chaos aan boord, een crash die net vermeden kan worden of zelfs een kaping . Drie weken lang laten we reizigers aan het woord die een helse vlucht meemaakten in Telefacts Winter.