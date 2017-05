De stad Oakland, bij San Francisco, is in enkele jaren tijd de draaischijf geworden van de tienerprostitutie in de VS. Meisjes worden, soms vanaf hun 11de al, verplicht door pooiers om zich te prostitueren. De politie probeert het probleem met alle middelen te bestrijden. Ze hebben een speciale zedenbrigade, en ze werken met undercoveragenten om pooiers en pedofielen te lokken en te betrappen - iets wat de politie bij ons niet zou mogen.

