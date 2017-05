De moord op auteur Helen Bailey

De moord op Helen Bailey, een jaar geleden, was een schok in Groot-Brittannië. Bailey is een succesvolle en steenrijke jeugdauteur. Op 11 april 2016 verdwijnt ze spoorloos. Drie maanden later wordt haar lichaam gevonden in een beerput. Haar verloofde Ian Steward is meteen verdachte nummer 1, maar hij ontkent. In de reportage hebben we alle opnames, van zijn eerste telefoontje naar de politie, tot de verhoren. Steward zegt zwijgt in alle talen.

Een verhaal van leugens, hebzucht en geld. Woensdag 31 mei in Telefacts.