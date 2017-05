De kinderen van sekte 'The Family'

Anne Hamilton Byrne, deed zich voor als liefhebbende moeder, maar ze was de medogenloze sekteleidster van ‘The Family’. Via valse adopties haalde ze in de jaren ’60 en ’70 28 kinderen naar haar landgoed op het platteland in Australië. De kinderen werden mishandeld, uitgehongerd en ze moesten verplicht drugs nemen. Jarenlang voerde de politie een vergeefse strijd om de oprichters van de sekte voor de rechter te krijgen.

In deze reportage getuigen ex-sekteleden over de psychologische hel die ‘The Family’ was.

De kinderen van ‘The Family’, woensdag 17 mei in Telefacts.