Woensdag 29 maart - De wereld had er anders kunnen uitzien als de jonge Brit Michael Sandford in zijn opzet geslaagd was. Op 18 juni vorig jaar probeerde hij Donald Trump neer te schieten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De aanslag mislukt en Michael zit in de gevangenis. Maar wat dreef de jongen? Is hij geradicaliseerd, of zijn het zijn psychische problemen die hem ertoe dwongen?

