Wegdromen in exclusieve restaurants

In de eerste reportage van het nieuwe seizoen zetten de meest luxueuze restaurants ter wereld hun deuren open. Welke uitzonderlijke chef-koks streven hier dagelijks naar perfectie en hoe zorgt het personeel ervoor dat hun gasten de ervaring van hun leven beleven? Telefacts Zomer gluurt binnen bij ’s werelds duurste restaurant, Sublimotion op het feesteiland Ibiza, waar een virtuele lichtshow en 3D-projecties voor een digitaal, gastronomisch spektakel zorgen. Van Ibiza gaat het ook naar de Malediven, naar het tropische onderwaterrestaurant Ithaa. Daar eten gasten onder een glazen koepel, terwijl de haaien boven hun hoofd zwemmen. Ithaa is niet voor niets al verschillende keren uitgeroepen tot één van de mooiste restaurants ter wereld. Wegdromen in de meest exclusieve restaurants ter wereld. Dinsdag 6 juni in Telefacts Zomer om 21.55.