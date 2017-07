Vrouwen en groot wild

Grof geld betalen om een leeuw of beer neer te halen: ondenkbaar voor velen, het ultieme doel voor de zogenoemde trophy hunters. Zij jagen op grote, wilde dieren om er nadien vol trots naast te poseren. Lange tijd was het vooral een mannelijke bezigheid, maar de laatste jaren doen ook steeds meer vrouwen het. In de reportage van Telefacts Zomer op dinsdag 11 juli zijn die vrouwen aan het woord.

Eén van hen is Rebecca Francis. Voor haar geeft het doden van een prooi een onbeschrijfelijke kick: “Als ik een leeuw of beer neerschiet, tril ik nadien helemaal. Het gevoel dat je krijgt, is overweldigend”. Ook voor Jacine Jadresko, de dochter van een rijke Kroatische vastgoedmakelaar, is jagen op groot wild een passie. Ze is trots op de prooien die ze heeft geschoten en stalt ze thuis uit. Maar ze wil nog meer jachttrofeeën. “Volgens mijn ouders wordt de jacht op leeuwen over tien jaar verboden, dus daarom probeer ik nu nog zoveel mogelijk naar Afrika te reizen om te schieten. Mijn ouders betalen alles”. De vrouwelijke jagers hebben fans in de internationale jachtwereld, maar krijgen ook heel wat kritiek én worden zelfs bedreigd op het internet. Zo kwam Rebecca Francis in het oog van de storm terecht nadat de Britse komiek Ricky Gervais een foto van haar naast een giraf had verspreid. Rebecca houdt zich sindsdien stil op het internet, maar Jadresko laat zich niet tegenhouden. “Ik wil nog een olifant en een neushoorn doden”, verkondigt ze. “Hoewel ik ook met verdoving zou kunnen schieten, doe ik dat bewust niet”.

