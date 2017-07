Twee Britse miljonairs schreven 17 jaar geleden geschiedenis: ze waren het eerste homokoppel in Europa dat officieel kinderen kreeg via een draagmoeder. Ze kregen een tweeling. Het was ongezien en ze kwamen meteen in een mediastorm terecht. Intussen hebben ze vijf kinderen en willen ze bewijzen dat ze ondanks alle weelde en de constante aandacht van de roddelpers toch een gewoon gezin zijn.