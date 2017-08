Kinderprostituees in de VS

In de VS werken naar schatting tot 300.000 tieners in de prostitutie. Meestal gaat het om jonge meisjes tussen de 12 en 14 jaar die zich in een kwetsbare positie bevinden: ze zijn weggelopen van huis, zijn dakloos of verslaafd aan drugs.

Lisa is amper 13 als ze in handen van een pooier valt. De man sluit haar dagenlang op en verkoopt haar aan mannen voor seks. Ze geraakt verslaafd aan heroïne. “Ik voel me vies. Het maakt niet uit hoe vaak ik onder de douche ga, dat gevoel gaat nooit meer weg. Ik wil niet nuchter zijn omdat ik bang ben voor de werkelijkheid. Heroïne doet me alles vergeten”, zegt ze.

Ook de 15-jarige Nathalie trapt het thuis af en belandt in de seksindustrie. “Ik was nog maagd. Maar niet veel later verkocht ik mijn lichaam en werd ik verkracht”, zo zegt de jonge prostituee. Haar vader Tom schuimt ’s nachts de straten van Seattle af en gaat zelfs undercover in massagesalons in de hoop zijn Nathalie terug te vinden. “Ik zou alles doen om m'n kleine meid terug te krijgen.”

