Internettrollen zijn echt een pest geworden op het internet. Het zijn mensen die vaak uit verveling via een anoniem profiel pesten op het internet. Gewoon omdat ze het kunnen en omdat ze onherkenbaar blijven. Hun manier van werken is even pervers als eenvoudig. Onder een valse naam schuimen ze sociale media en populaire internetfora af en zoeken ze willekeurig slachtoffers, die ze meestal niet eens kennen. Ze houden ervan om te provoceren, opruiende en kwetsende commentaren te posten en hopen op veel reactie. Internettrollen, de pest van het internet.

