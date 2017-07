De kings van de bling bling

Snelle wagens, kasten van villa’s en heel veel bling bling… dat is de wereld van de popsterren in Roemenië. Muziek is voor Romazigeuners altijd belangrijk geweest, maar sinds de opkomst van de ‘manele’, een soort hiphopstroming binnen de zigeunermuziek, is er geen houden aan. Supersterren als Florin Salam verdienen gemakkelijk 20.000 euro per avond. Cash, want de manelekings worden bijna uitsluitend ingehuurd door maffiaclans die gepersonaliseerde teksten willen waarin ze worden opgehemeld.

